Top Culture France de la semaine du 15 avril

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.





Côté musique, voici les singles les plus achetés par les français :



n°1 The Black eyed peas « Just can't get enough » =

n°2 Jenifer Lopez « On the floor » =

n°3 Magic System « Chérie Coco » +3





Les albums les plus plébiscités sont ceux de :



n°1 Johnny Hallyday « Jamais seul » =

n°2 Les enfoirés « Dans l'oeil des enfoirés » +1

n°3 Section d'assaut « Les chroniques du 75, en attendant l'apogée » NOUVEAU



Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet



n°1« L'appel de l'ange » de Guillaume Musso =

n°2 « « Indignez vous » de Stéphane Hessel =

n°3 « La fille de papier» de Guillaume Musso



Pour les jeux vidéo sur console, un classement incroyable :



1. Cyberbike + vélo (Wii) NOUVEAU (jeu sorti en 2009)

2. Crysis 2 (PS3) +1

3. Crysis 2 (Xbox 360)





Enfin, au cinéma, voici le box-office:



n°3 Rango perd 2 places et se classe 3ème pour sa 3ème semaine.

n°2 Nouveauté à la 2ème place, le film d'action et de science fiction « Numéro 4 » avec quasi 260 000 entrées.

n°1 Et n°1, c'est un film pour enfants « Titeuf 3D »