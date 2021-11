Lille (AFP). DPDA: Saintignon contradicteur de Marine Le Pen sur France 2

Pierre de Saintignon, tête de liste du PS pour les élections régionales en Nord-Pas-de-Calais/Picardie, participera à l'émission de France 2 Des paroles et des actes, jeudi soir, dont l'invitée est Marine Le Pen, a-t-on appris dans son entourage. "Pierre de Saintignon sera présent à l'émission pour défendre son projet" dans le cadre du "débat régional" qui aura lieu dans le cadre de cette émission, a déclaré à l'AFP un membre de son équipe de campagne. Plus tôt, Xavier Bertrand, candidat "Les Républicains" dans cette même région, tout comme Marine Le Pen pour le FN, avait fait savoir qu'il répondrait à la présidente du FN "en duplex depuis La Chapelle d'Armentières où il tient une réunion publique". Mme Le Pen est l'invitée principale de Des paroles et des actes. MM. Bertrand et de Saintignon avaient protesté auprès du CSA, au nom de "l'égalité de traitement" qu'ils réclament, contre l'invitation faite à la candidate FN à l'approche de l'ouverture officielle de la campagne des élections régionales.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire