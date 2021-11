Paris (AFP). Emission de France 2: Marine Le Pen pose ses conditions à sa participation

La présidente du Front national Marine Le Pen "dénonce très fermement" les méthodes de France 2 et pose désormais ses propres conditions à sa participation, après le revirement de la chaîne sur l'émission Des Paroles et des Actes (DPDA) jeudi soir. "Dans un climat absolument indigne d?une démocratie normale, suscité et entretenu par la grande fébrilité du système, j'ai appris, par un mail reçu au milieu de la nuit, que les conditions de l?émission politique à laquelle j'étais invitée sur France 2 ce jeudi soir avaient soudainement changé", écrit Marine Le Pen dans un communiqué. "Je tiens () à souligner que jamais un tel traitement n'a été réservé par France 2 aux ténors des autres partis politiques, et que le manque de courtoisie et de correction de la chaîne à mon endroit est scandaleux", affirme-t-elle. "Dans ces conditions, je ne peux accepter l'invitation qui m'a été faite qu'à la condition que le débat envisagé avec MM. Saintignon et Bertrand remplace les débats initialement prévus avec MM. Lagarde et Le Foll", ajoute-t-elle. La candidate aux régionales en Nord-Pas-de-Calais/Picardie "dénonce très fermement ces méthodes de France 2, à des lieues du respect que l'on est en droit d?attendre d'une chaîne du service public". "Je dénonce également l'hystérie délirante de mes adversaires politiques, en particulier les pleurnicheries de M. Bertrand, qui préfère consacrer son temps de parole médiatique à essayer de réduire le mien". Sous l'avalanche des critiques, France 2 a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi avoir convié les concurrents de Marine Le Pen en Nord-Pas de Calais-Picardie, Xavier Bertrand (Les Républicains) et Pierre de Saintignon (Parti socialiste) "en deuxième partie d'émission pour un débat, à égalité de parole, sur les régionales, pour apaiser la polémique", au cours d'une demi-heure d'émission ajoutée au conducteur initial. Les deux candidats viendraient s'ajouter à Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, et Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, déjà invités pour porter la contradiction à la fille de Jean-Marie Le Pen. Pierre de Saintignon réservait encore sa réponse en fin de matinée. Xavier Bertrand, lui, a partiellement accepté: il répondra "en duplex depuis La Chapelle d'Armentières où il tient une réunion publique", a tweeté son directeur de campagne, Gérald Darmanin. Sans que l'on sache si France 2 a accepté cette option.

