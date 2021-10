Manille (AFP). Le typhon Koppu touche terre dans le nord des Philippines : un mort, huit disparus

Un puissant typhon se déchaînait dimanche sur le nord des Philippines, où il a dévasté des maisons, provoqué des glissements de terrain et contraint à l'évacuation des milliers de personnes. Un adolescent a été tué à Manille lorsqu'un gros arbre renversé par les vents violents a écrasé sa maison, huit personnes étaient portées disparues et plus de 23.000 personnes ont dû fuir leur domicile, ont expliqué les responsables de la sécurité civile. Elles seront probablement imitées par de nombreux autres habitants à mesure de la lente progression du typhon Koppu à travers Luzon, la principale île de l'archipel, au cours des prochains jours. La province de Nueva Ecija, productrice de riz, connaissaient de nombreuses inondations, et les secours peinaient à arriver. La télévision montrait des torrents boueux engloutissant des maisons et chariant des débris, notamment des troncs d'arbres. Des témoins ont fait état de deux corps emporté par les eaux, mais ceux-ci n'ont pu être retrouvés pour l'instant. La tempête a touché terre à l'aube dans la localité côtière reculée de Casiguran et ses environs, accompagnée de rafales soufflant jusqu'à 210 km/h et de pluies torrentielles. Le typhon est resté quasiment stationnaire pendant sept heures avant de partir lentement vers le nord, ont expliqué les services météorologiques. "Il est vraisemblable que le déluge se prolonge pendant des jours", a déclaré à l'AFP la prévisionniste Gladys Saludes. Koppu ne devrait quitter Luzon, où habitent la moitié des 100 millions de Philippins, que mercredi et non mardi comme l'avaient initialement pensé les météorologues. "Koppu a arraché les toitures les plus légères. Des rivières sont sorties de leur lit et les routes d'accès sont entravées par des pylônes et des arbres tombés à terre", a raconté Nigel Lontoc, directeur adjoint de la sécurité civile régionale. Sur des images diffusées par la télévision ABS-CBN, on pouvait voir qu'un hôpital avait perdu son toit dans la capitale provinciale de Baler, un spot qui attire les surfeurs du monde entier. - 'Les gens demandent de l'aide' - Une compétition de surf prévue au cours du weekend a d'ailleurs été annulée et les 2.000 participants ont reçu l'ordre de rester à l'abri. Dans la province rizicole de Nueva Ecija, des rivières ont débordé également, a dit Nigel Lontoc. "Les gens demandent de l'aide car les eaux sont en train de monter mais la zone est pour l'instant inaccessible pour les secouristes". Les images des télévisions montraient des maisons englouties par des eaux boueuses. Même si la tempête était en train de faiblir en se dirigeant vers les Cordillères, la chaîne montagneuse la plus importante de l'archipel, les pluies abondantes peuvent provoquer des inondations subites et des glissements de terrains, ont prévenu les autorités. "Nous recommandons fortement des évacuations forcées dans la région des Cordillères, en particulier les villages qui sont sujet aux glissements de terrains et aux inondations", a déclaré le directeur du Conseil national pour la réduction des risques Alexander Pama. Plus d'1,6 million de personnes vivent dans cette région connue pour ses rizières spectaculaires en terrasses. A travers toute l'île de Luzon, l'alimentation en électricité était perturbée, les communications étaient sporadiques tandis que de nombreuses routes et ponts étaient coupés par des détritus. Face à une mer démontée, les dessertes maritimes par ferry ont été suspendues tandis que les liaisons aériennes ont également été perturbées, avec l'annulation de 30 vols, dont deux vols internationaux.

