jaen (Philippines) (AFP). Philippines: le typhon Koppu contraint les habitants à grimper sur les toits

Des Philippins pris au piège sur les toits de leurs maisons inondées attendaient d'être secourus lundi alors que le typhon Koppu se déchainait sur le nord de l'archipel pour la deuxième journée consécutive. Le typhon, qui a touché terre dimanche sur la côte est de Luzon, l'île principale des Philippines, a fait deux morts et contraint des milliers de personnes à fuir leur logement. Il se déplace très lentement vers le nord. Bien qu'il faiblisse, le typhon a déversé des pluies torrentielles sur trois chaînes de montagnes et le ruissellement a inondé les vastes plaines rizicoles au nord de Manille, ont expliqué les services de secours. Environ 70 villages sont sous l'eau, a déclaré Nigel Lontoc, directeur adjoint de la sécurité civile régionale. "Les eaux montent vite et il y a des gens sur les toits", a déclaré Nigel Lontoc à l'AFP. "L'eau est trop profonde pour les camions militaires alors les secouristes tentent de parvenir jusqu'à eux à bord de canots pneumatiques". D'après lui, des milliers d'habitants sont probablement pris au piège dans ces villages et la sécurité civile n'a pour l'instant que dix équipes à sa disposition. Des milliers de personnes avaient trouvé refuge dans des centres d'évacuation temporaire, selon l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes. Quelque 19.000 habitants s'y trouvaient encore lundi. Koppu était initialement accompagné de vents soufflant en rafales de 210 km/h. Lundi, il se trouvait au-dessus de la localité septentrionale de Bantay et les rafales avaient diminué à 150 km/h. La tempête devrait passer sur la chaine des Cordillères avant de quitter Luzon mercredi. Le gouvernement a fait état de deux morts, un adolescent de 14 tué à Manille lorsqu'un arbre a chuté sur sa maison et une femme de 62 ans qui a péri dans l'effondrement d'un mur de son logement dans la province de Zambales. Les écoles étaient fermées lundi à Manille. Le temps était à la tempête mais la capitale n'était pas gravement affectée.

