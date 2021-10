Cabanatuan City (Philippines) (AFP). Le typhon Koppu fait 22 morts aux Philippines

La pluie s'abattait sans relâche mardi sur le nord des Philippines, archipel régulièrement affligé par des intempéries meurtrières, où le typhon Koppu a fait au moins 22 morts, selon un nouveau bilan. Le typhon a touché terre dimanche sur la côte orientale de Luzon, la principale île de l'archipel, accompagné de vents soufflant en rafales de 210 km/h. Depuis, il s'est affaibli en tempête tropicale et se trouvait en mer de Chine méridionale mais ses pluies continuaient de s'abattre sur des régions déjà détrempées. La tempête, deuxième typhon le plus puissant à frapper l'archipel cette année, a contraint à l'évacuation des dizaines de milliers de personnes. Elle a touché d'une manière ou d'une autre 300.000 Philippins, a estimé l'agence nationale pour la gestion des catastrophes. Vingt-deux personnes ont trouvé la mort dans des inondations, des glissements de terrain et des accidents de bateaux, selon un bilan compilé par l'AFP à partir des chiffres officiels des autorités locales et nationales. De l'eau à hauteur de toit de maison a recouvert par endroits les vastes plaines situées au nord de Manille de part et d'autre d'une gigantesque chaîne montagneuse, et figurant parmi les principaux greniers à riz et à maïs de l'archipel. Plus de 200 villages se trouvaient sous l'eau mardi, selon les services locaux de la sécurité civile. Comme des pluies torrentielles continuaient de déferler sur la chaîne des Cordillères, le ruissellement devrait continuer d'alimenter les inondations. Les Philippines, pays en développement, subissent régulièrement des tempêtes, avec en moyenne chaque année une vingtaine de typhons. L'archipel aux 1.700 îles est souvent la première masse terrestre d'importance que rencontrent les typhons qui se forment dans l'océan Pacifique. Les scientifiques estiment que la virulence des tempêtes de ces dernières années est imputable au changement climatique. En novembre 2013, le supertyphon Haiyan, le plus violent à jamais toucher terre, avait rasé des villes entières et fait plus de 7.350 morts ou disparus.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire