Manille (AFP). Philippines: le puissant typhon Koppu touche terre dans le nord du pays

Un puissant typhon a touché terre dimanche dans une région reculée du nord-est des Philippines, où il a arraché des toitures, provoqué des glissements de terrain et contraint à l'évacuation des milliers de personnes. Aucune victime n'a été signalée mais plus de 9.000 personnes ont dû fuir leur domicile, ont expliqué les responsables de la sécurité civile. Elles seront probablement imitées par de nombreux autres habitants à mesure de la progression du typhon Koppu à travers Luzon, la principale île de l'archipel, au cours des trois prochains jours. La tempête se déchaînait sur la localité côtière reculée de Casiguran et ses environs, accompagnée de rafales soufflant jusqu'à 210 kilomètres par heure et de pluies torrentielles. Le typhon était quasiment stationnaire des heures après avoir touché terre dans la région peu avant l'aube, ont expliqué les services météorologiques. "Il est vraisemblable que le déluge se prolonge pendant des jours", a déclaré à l'AFP la prévisionniste Gladys Saludes. Koppu ne devrait quitter Luzon, où habitent la moitié des 100 millions de Philippins, que mardi. Plus de 8.000 personnes se sont réfugiées dans des centres d'évacuation à Casiguran, ville située à environ 270 kilomètres au nord-est de Manille, a raconté Nigel Lontoc, directeur adjoint de la sécurité civile régionale. "Koppu a arraché les toitures les plus légères. Des rivières sont sorties de leur lit et les routes d'accès sont entravées par des pylônes et des arbres tombés à terre", a-t-il ajouté. La zone est coupée du reste de l'archipel, sans électricité ni communications. Sur des images diffusées par la télévision ABS-CBN, on pouvait voir qu'un hôpital avait perdu son toit dans la capitale provinciale de Baler, un spot qui attire les surfeurs du monde entier. -'Ce n'est que le début'- Une compétition de surf prévue durant le weekend a d'ailleurs été annulée et les 2.000 participants ont reçu l'ordre de rester à l'abri. Plus à l'ouest, au-delà de la chaîne de montagne de la Sierra Madre, près de 800 personnes ont également été évacuées de la localité agricole de Bongabon, a ajouté le directeur adjoint. Le directeur du Conseil national pour la réduction des risques Alexander Pama a fait état de glissements de terrain et d'inondations ici et là sur l'île de Luzon. Face à une mer démontée, les dessertes maritimes par ferry ont été suspendues tandis que les liaisons aériennes ont également été perturbées, avec l'annulation de 30 vols, dont deux vols internationaux. "Je dois souligner qu'il ne s'agit que d'un début. Les gens doivent rester vigilants", a prévenu Alexander Pama. Le typhon se déplace à un rythme inhabituellement lent, soulignent les services météorologiques. C'est pourquoi les risques d'inondations et de glissements de terrain sont élevés. Ces mêmes services ont également mis en garde contre les risques de vagues géantes. Les Philippines, pays en développement, subissent régulièrement des intempéries meurtrières, avec en moyenne chaque année une vingtaine de typhons. L'archipel aux 1.700 îles est souvent la première masse terrestre d'importance que rencontrent les typhons qui se forment dans l'océan Pacifique et les scientifiques estiment que la virulence des tempêtes de ces dernières années est imputable au changement climatique. En novembre 2013, le supertyphon Haiyan, le plus violent à jamais toucher terre, avait rasé des villes entières dans le centre de l'archipel et fait plus de 7.350 morts ou disparus.

