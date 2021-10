La votation citoyenne du PS sur l'unité de la Gauche pour les élections régionales

« Face à la droite et à l'extrême droite, souhaitez-vous l'unité de la gauche et des écologistes aux élections régionales ? »

C'est la question posée par le PS à l'occasion d'un référendum ouvert à tous qui a débuté vendredi et qui se poursuit jusqu'à dimanche.

Une votation citoyenne, mais on ne se bousculait pas ce samedi matin sur le marché de Saint-Lô par exemple, où les militants du parti avaient installé leur stand entre les étals de fruits et légumes. Mais les sympathisants rencontrés souhaitent l’unité et faire barrage à l’extrême droite.

Consultation du PS Impossible de lire le son.

Cette consultation se déroule sur internet principalement, et dans 95 points de vote en Normandie, souvent sur les marchés et dans les permanences du Parti Socialiste.

Selon un sondage, plus de la moitié des sympathisants socialistes n'ont pas entendu parler de cette votation citoyenne.

Les résultats seront connus dimanche soir.