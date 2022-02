Régionales : retrouvez l'ambiance dans les QG des partis politiques à Rouen

Au siège du parti Les Républicains en centre-ville de Rouen, l'heure était à la satisfaction au fur et à mesure que les résultats tombaient. Pauline, militante : "les résultats sont plutôt encourageants même si l'écart est faible avec le Front national. La semaine de campagne va être intense, ça nous motive davantage. C'est une première réussite mais on n'est pas particulièrement optimistes." A ses côtés, Quentin : "Il va falloir se mobiliser. On s'attendait un peu à ses résultats mais c'est déjà une bonne nouvelle pour nous d'arriver en tête." Globalement les militants sont soulagés de voir Hervé Morin en tête, mais sans triomphalisme, certains calculant déjà les reports de voix pour la gauche. Certains d'entre eux étaient donc légèrement tendus en vue du prochain tour.

A quelques dizaines de mètres, au quartier général du Front national, l'ambiance est 'optimale'. Une quarantaine de personnes y sont réunies ce soir. L'heure est à la fête avec le champagne qui coule déjà. On écoute religieusement l'allocution de Marine Le Pen à la télévision. Deux militants se disent très optimistes quant au second tour. "On verra bien si le PS et LR se PACSent" raconte une militante.

Au Parti Socialiste, l'ambiance était un peu plus calme, même si les militants comptent sur les réserves de voix d'Europe Ecologie les Verts, voire du Front de Gauche pour l'emporter le week-end prochain. Pour Luce Pane, députée-maire PS de Sotteville-les-Rouen :"Je ne suis pas forcément déçue du résultat, on ne partait pas vainqueurs, on partait avec des difficultés (division de la gauche). Le deuxième tour n'est pas fait, on peut encore compter sur le report de voix de nos partenaires de gauche. On a pour nous le très bon bilan de Nicolas Mayer-Rossignol à la tête de la région. À nous de continuer à l'expliquer. Je reste donc optimiste Malheureusement, on apprécie le bonheur que quand on le perd un peu." Sur le score du FN : "Les événements tragiques ont en quelque sorte repensé la démocratie." Niveau militants, globalement ça reste combattif, ils sont finalement peu surpris par les résultats même si un peu déçus évidemment. Ils sont globalement optimistes sur le report des voix de gauche.