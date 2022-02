Alençon: droite-gauche, une dynamique à créer ou à retrouver

Points de vue contrastés mais volontaristes à l'issue du premier tour des Régionales.

Ludovic Assier, président de l'UDI 61 est heureux "de l'arrivée en tête de la liste Morin". Près de lui, Jérôme Nury, président des Républicains 61, est déçu qu'un électeur sur deux, en moyenne, "ne se soit pas senti concerné par l'enjeu".

A gauche, Jean-Claude Pavis, conseiller départemental PS, observe que "la Région fait beaucoup pour les territoires (par exemple le parc Anova d'Alençon)" et que c'est une dimension à ne surtout pas occulter. Kevin Bodé, président de la section PS d'Alençon, reconnaît que le vote massif du FN est une forme d'échec et doit inciter à s'extraire au plus vite de tous "les travers de la politique politicienne".

Droite comme gauche vont déployer tous leurs efforts dans les jours à venir pour aller à la rencontre des électeurs, au plus près : ceux qui, parfois, se sont sentis oubliés et ont voté Front National dans un même élan.