Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 17 et 18 octobre

MANCHE



A partir de vendredi et tout ce week-end, c'est la Foire Saint-Luc à Gavray. Elle accueille chaque année plus de 100 000 visiteurs et 600 exposants. Au programme : foire aux chevaux, vide-grenier, foire traditionnelle et toujours la foire à la citrouille. Plus d'infos ICI



Les Saints Sauveurs du Rock ont lieu ce samedi à Saint-Sauveur-Lendelin pour la 7ème édition. Au programme, Les Wampas, Oz One, The Trapas et pleins d'autres. Toutes les infos sur la page Facebook de l'événement et ICI



Le collectif des soirées Twin poursuit son 35ème anniversaire et vous prépare un concert d’automne exceptionnel à la Bazoge. Ce samedi, ne manquez pas le concert de Shoes in Dub emmené par l'ex-batteur du groupe Indochine. Toutes les infos à retrouver sur ICI



Ce dimanche, participez à "La Marche des Roses" à Granville. 5km de marche ou de course au départ du site du Roc au profit de la lutte contre le cancer du sein. Inscrivez-vous dés maintenant sur la page Facebook "Roses en Baie" et ICI et dimanche toute la matinée sur le site du Roc à Granville.



Dimanche, une foire aux disques est organisée à Cherbourg-Octeville pour la 19ème édition. Vous y trouverez des vinyles, des 33T et des 45T, des CD ou encore des DVD de concert. C'est ce dimanche, à la salle des fêtes de Cherbourg-Octeville de 9h à 19h. L'entrée est gratuite.



CALVADOS



Ce samedi, l’association caennaise Normandie Salsa fête ses 10 ans au Zénith de Caen. La fosse sera transformée en véritable place cubaine. Vous pourrez admirer des danseurs professionnels mais également vous initier aux danses. Comptez entre 14 et 24€ l'entrée, retrouvez les informations complémentaires sur Zénith de Caen



ORNE



Vendredi et tout ce week-end, c'est le Salon de l'Habitat et de la Gastronomie au parc des expositions Anova d'Alençon. Plus de 100 exposants sont présents. Samedi, ne manquez pas la présence de Sophie Ferjani de D and Co. Et dimanche, le cuisinier Norbert Tarayre sera présent pour des démonstrations culinaires. L'entrée est à 4€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.



Samedi, assistez au concert de Vianney à la Luciole à Alençon. Vous le connaissez notamment pour ses titres «Je te déteste» et «Pas là». C'est ce samedi soir à 21h. L'entrée est à 25€ sur place. Retrouvez la programmation complète de la Luciole sur La Luciole



Ce dimanche, se tient la Foire St Luc de Tinchebray. 800 exposants sont attendus pour le vide-grenier et la brocante. Vous pourrez également profiter d'animations et de la fête foraine avec vos enfants. Plus d'infos sur ICI



Ce dimanche ne manquez pas les courses du Pin sur l'hippodrome de la Bergerie à Ginai de nombreuses animations et des jeux pour les enfants vous attendent pour passer un moment en famille autour de belles réunions de courses.



Dimanche, dans le cadre de la semaine du goût, un marché des producteurs de pays est organisé à Alençon. Une animation autour d'un panier de produits du terroir sera proposée mais également une séance de dégustation et d'autres animations. Rendez-vous, ce dimanche, de 13h à 17h30.