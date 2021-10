L'Agenda en Normandie : mercredi 14 octobre

MANCHE



A partir de vendredi et tout ce week-end, c'est la Foire Saint-Luc à Gavray. Elle accueille chaque année plus de 100 000 visiteurs et 600 exposants. Au programme : foire aux chevaux, vide-grenier, foire traditionnelle et toujours la foire à la citrouille. Plus d'infos ICI



Pour la 7ème édition, les Saints Sauveurs du Rock ont lieu ce samedi à Saint-Sauveur-Lendelin. Au programme, Les Wampas, Oz One, The Trapas et pleins d'autres. Toutes les infos sur la page Facebook de l'événement et ICI



CALVADOS



Vendredi, assistez au BBC Blues Club au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. Deux univers différents pour cette 8ème édition. Le set acoustique de Philippe Brière et le jeu urbain de Chris Bergson. L'entrée est à 18€ sur place. Toutes les infos sont sur Big Band Café



L’association caennaise Normandie Salsa fête ses 10 ans au Zénith de Caen ce samedi. La fosse sera transformée pour l'occasion, en véritable place cubaine. Vous pourrez admirer des danseurs professionnels mais également vous initier aux danses. Comptez entre 14 et 24€ l'entrée, retrouvez les informations complémentaires sur Normandie Salsa et sur Zénith de Caen



ORNE



Vendredi, samedi et dimanche, c'est le Salon de l'Habitat et de la Gastronomie au parc des expositions Anova d'Alençon. Plus de 100 exposants pour construire, financer, décorer, jardiner et cuisiner. Samedi, ne manquez pas la présence de Sophie Ferjani de D and Co. Et dimanche, le cuisinier Norbert Tarayre sera présent pour des démonstrations, des conseils et des dédicaces. Sur l'espace Tendance Ouest, venez gagner votre tablette tactile Samsung.



Samedi, assistez au concert de Vianney à la Luciole à Alençon. Vous le connaissez notamment pour ses titres «Je te déteste» et «Pas là». C'est ce samedi soir à 21h. L'entrée est à 25€ sur place. Retrouvez la programmation complète de la Luciole sur La Luciole



Dimanche, dans le cadre de la semaine du goût, un marché des producteurs de pays est organisé à Alençon. Une animation autour d'un panier de produits du terroir sera proposée mais également une séance de dégustation et d'autres animations. Rendez-vous, ce dimanche, de 13h à 17h30.