Paris (AFP). Pas de trafic samedi sur un tronçon du RER A après un incendie

Le trafic des RER A, interrompu sur un tronçon à l'ouest de Paris après un incendie, ne reprendra pas de la journée samedi en raison de travaux, a-t-on appris auprès de la RATP. "Le trafic est interrompu entre La Défense et Rueil-Malmaison, et entre Nanterre-Préfecture et Cergy-Le Haut/Poissy toute la journée", a indiqué l'opérateur de transport. La RATP avait d'abord informé que la circulation serait interrompue au moins samedi matin pendant des travaux. Ceux-ci, qui concernent l'alimentation électrique et la signalisation, sont dus à un incendie qui s'est déclaré vendredi en milieu de journée dans un local technique sur le quai de la station Nanterre-Préfecture, obligeant les pompiers à intervenir. Un dégagement de fumée avait contraint à l'interruption du trafic entre les gares de Rueil-Malmaison et Auber. Le trafic avait pu être rétabli vendredi en fin d'après-midi entre les gares de La Défense et Auber. Les rames circulent normalement en dehors du tronçon concerné, qui commande l'accès aux trois branches ouest du RER A (Poissy, Cergy et Saint-Germain-en-Laye) à partir de Paris. Des bus de substitution sont en place. Des agents de la RATP sont présents sur le terrain pour informer les voyageurs. La régie invite les usagers à utiliser le réseau SNCF Transilien (trains de banlieue). La ligne A du RER (réseau express régional) est la plus fréquentée d'Europe avec 1,2 million de passagers par jour en moyenne.

