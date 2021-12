Paris (AFP). SNCF: retour à la normale après la pagaille entre Paris et le Sud-Ouest

Le trafic des trains entre Paris-Montparnasse et le sud-ouest a repris normalement samedi matin, au lendemain de la pagaille créée par un accident routier, avec à la clé plusieurs dizaines de milliers de vacanciers bloqués pendant des heures. "Le trafic est normal depuis 06H00 ce matin", a indiqué la SNCF par téléphone à l'AFP. Le trafic avait été interrompu dans les deux sens, vendredi à partir de 15H40, sur les axes Paris-Bordeaux-Irun (Espagne) et Paris-Bordeaux-Toulouse, dix minutes après l'affaissement d'un pylône de caténaire percuté accidentellement par un automobiliste au sud d'Angoulême (Charente). Le trafic a repris partiellement à 19H30 avec l'ouverture d'une première voie et la deuxième voie a été complètement rétablie vers minuit, après la fin des travaux pour "réassurer le poteau de caténaire endommagé". "A 22H00, tous les gens étaient dans les trains et ils sont arrivés dans la nuit", a précisé la SNCF. Au total, environ 25 TGV ont été "impactés", pour un total de 25.000 voyageurs concernés, qui ont souffert de retard de plusieurs heures, soit un peu moins que le chiffre de 32.000 avancé la veille. Ils seront exceptionnellement remboursés à 100% du coût de leur voyage, a confirmé la compagnie. Samedi matin, la situation était tout à fait normale en gare Montparnasse, bien loin de la pagaille de la veille, et les trains partaient à l'heure, a constaté une journaliste de l'AFP. Ce samedi est encore une "grosse journée" de départs en vacances pour la SNCF, avec "800 TGV sur l'ensemble du territoire", même si "le trafic est un peu moindre qu'avant le 14 juillet ou le week-end précédent".

