Paris (AFP). Pas de reprise du trafic samedi matin sur le RER A entre la Défense et Rueil-Malmaison en raison de travaux

Le trafic interrompu vendredi après un incendie sur un local technique, ne reprendra pas samedi matin sur la ligne du RER A entre les gares de La Défense et Rueil-Malmaison, en raison de travaux, a-t-on appris dans la nuit de vendredi à samedi auprès de la RAPT. Dix bus de substitution seront mis en place et de nombreux d'agents de la RATP seront déployés dans les gares concernées pour canaliser les voyageurs et les informer, selon la même source qui ignorait à quelle heure le trafic pourrait reprendre. Ces travaux concernant l'alimentation électrique et la signalisation, sont dus à un incendie qui s'est déclaré vendredi en milieu de journée dans un local technique sur le quai de la station Nanterre-Préfecture, obligeant les pompiers à intervenir à 14h30. Un dégagement de fumée avait obligé à l'interruption du trafic entre les gares de Rueil-Malmaison et Auber. Le trafic avait pu être rétabli en fin d'après-midi entre les gares de La Défense et Auber mais restait interrompu entre La Défense et Rueil-Malmaison. Les lignes de métro 1 et 14 seront renforcées samedi avec des rames supplémentaires pour chaque ligne. La ligne A du RER est la plus fréquentée d'Europe avec 1,2 million de passagers par jour en moyenne.

