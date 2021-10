Oissel MRNHB: le match contre Saint-Valéry vu des cages

Damien, quelle est votre analyse de cette rencontre ?

"Le gardien adverse a commencé à faire des arrêts, nous à ne pas bien défendre. Saint-Valéry joue toujours avec son coeur. Je me dis c'est pas mal parti comme l'année dernière. Après les gars se sont bien ressaisis, on a réussi à bien défendre, à monter le jeu rapidement et c'est àa qu'on a été plus fort niveau physique. On a souffert en préparation, et la on a vu qu'en 2ème mi-temps, Saint-Valery était cuit, c'est ce qui a fait la différence".

Votre avis sur votre prestation ?

"Personnellement, je ne me suis pas trop bien senti par rapport à mes dernières prestations. L'enjeu peut-être. On se souvient de l'année dernière, ça nous a traumatisé un petit peu ou pendant un temps on avait été à -10 buts. On a tous eu peur, et moi ça ma crispé un peu, et après tout le monde a assuré".

Le jeune Quentin Filleul vous a remplacé pendant quelques minutes, qu'avez vous pensé de son entrée en jeu ?

"Quentin, le petit jeune, moins de 18, je suis un peu son papy! (sourire) C'est bien pour lui d'avoir eu un peu de temps de jeu. Il emmagasine de l'experience. Il avait déjà joué un peu la semaine dernière et là il a eu la chance que je sois un peu moins bon, ça lui a permis de rentrer et de bien faire son job".