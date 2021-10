CFA 2 : Mondeville avance trop doucement

Les coéquipiers de Pierre Sorin ont ajouté un cinquième match sans défaite à leur série en cours, samedi 2 avril à Concarneau, désormais leader de CFA 2 (1-1). Auteurs d'une « très bonne deuxième période » selon leur coach Jean-François Péron, ils restent néanmoins sous la menace directe de la zone de relégation. « Ce qu'on fait est rassurant et montre qu'on méritait mieux cette saison. Mais pour l'heure, ça ne suffit pas. » Avec deux points d'avance sur le premier non-relégable, Mondeville reste en danger au moment d'accueillir l'équipe réserve de Rouen, samedi 9 avril (18h).

21 points à prendre en huit journées

« On a un déficit de victoires chez nous, estime Jean-François Péron. Il faut gagner pour bonifier le travail réalisé depuis un mois et demi. » Les Mondevillais visent six points lors de leurs deux prochains matchs, contre Rouen puis Granville. Leur entraîneur considère qu'il leur faut encore prendre 21 points en huit journées pour s'assurer le maintien.