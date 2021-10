CFA 2 : Mondeville peut voir plus haut

Quatre fois cette saison, en l’espace de seulement huit journées, les Mondevillais ont arraché le nul ou la victoire dans les arrêts de jeu. Le scénario s’est reproduit samedi 5 novembre devant La Montagnarde. Les Bretons pensaient avoir fait le plus dur en égalisant à la 87ème minute, ils ont été douchés trois minutes plus tard quand Ahmet Balkan a signé la victoire mondevillaise. Déjà mené à la mi-temps (0-1), Mondeville avait inversé la vapeur par Nicolas Suzanne (67’) et Pierre Sorin (61’). A l’arrivée, il est payé de sa bonne deuxième mi-temps, et plus encore, de son abnégation.

Fier de ses joueurs

“On est allé la chercher, cette victoire que plus personne n’attendait, savoure Jean-François Péron. Cette équipe a envie de vivre une saison différente de la précédente. Je suis un entraîneur heureux et fier de mes joueurs. Ce qu’ils réalisent récompense leur investissement.” Avant de retrouver La Montagnarde en Coupe de France, le week-end des 19 et 20 novembre, Mondeville se déplacera à Saint-Malo samedi 12 novembre.