Lady Gaga choisie comme la femme de l'année de Billboard

Gaga a été choisie parce qu'elle a été "un personnage puissant essentiel qui a conduit le dialogue" cette année, a déclaré Janice Min, qui gère Billboard dans un communiqué publié mardi 30 septembre.

La chanteuse de "Born This Way" a su touché le public sans pourtant sortir d'album en 2015 mais par ses projets. Elle a décroché un rôle la série horrifique "American Horror Story : Hotel" et lutte activement contre le viol sur les campus, notamment via le titre "Till It Happens To You". Elle n'a pas tardé à partager sa joie avec ses followers sur Twitter.

I can't believe @billboard named me Woman of the year thank you so much 💗💗💗💗💗😔 I am so so so so grateful. My gosh good morning! ☕️ — Lady Gaga (@ladygaga) 29 Septembre 2015

A 29 ans, The Queen of Pop succède à Taylor Swift qui avait remporté la palme l'an passé.