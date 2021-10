Basket : Mondeville se rassure dans la défaite

Trois jours après avoir sombré contre Charleville-Mézières (47-59, 18 points inscrits en première mi-temps), les Mondevillaises ont retrouvé suffisamment d'allant pour contester l'actuel dauphin de Bourges au classement de la Ligue féminine. Pas pour le battre, en revanche. « Il a manqué un peu de réussite et de sérénité dans les moments importants, constate Hervé Coudray. On n'est pas passé loin et il n'y a pas à rougir de cette défaite. On a fait un match assez sérieux, beaucoup plus cohérent que contre Charleville-Mézières. »

L'USOM a mené jusqu'au début du deuxième quart-temps (18-23, 11') et ne comptait jamais que deux points de retard au milieu du troisième (44-42, 25'). Mais en quelques instants, Challes a placé un coup d'accélérateur décisif. En prenant plus de dix points d'avance, les Vertes avaient fait le plus dur. Mondeville n'a pas abdiqué. Emmenées par une bonne Valeriya Berezhynska (19 points et 8 rebonds), les Normandes sont revenues à cinq longueurs. « Derrière, on tente un tir à trois points, indique leur coach. Si on l'avait marqué, on aurait pu vraiment les bousculer. » Un match de basket tient à peu de choses, et une adresse défaillante (37 % de réussite au tir pour Mondeville) a de quoi le faire basculer dans le mauvais sens.

Il reste deux matchs aux Mondevillaises pour accrocher la septième place qu'elles escomptent. Samedi 9 avril, elles se déplaceront à Arras, un rival direct contre qui elles ont rencontré bien des difficultés ces deux dernières années. Le mercredi suivant, elles boucleront une saison régulière bien décevante par la réception de Villeneuve d'Ascq. « Ce seront deux matchs difficiles », annonce Hervé Coudray. Ils doivent pourtant permettre d'aborder dans la meilleure dynamique possible le Challenge Round, cette compétition à élimination directe (matchs allers-retours) qui délivrera un dernier ticket pour la Coupe d'Europe. Il s'agit désormais de l'objectif majeur de l'USOM, en parallèle à la Coupe de France, qui l'emmènera disputer les demi-finales à Bourges le 16 avril.