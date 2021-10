Gloucester (Royaume-Uni) (AFP). Mondial de rugby: l'Argentine balaye la Géorgie et se rapproche des quarts

L'Argentine, d'abord accrochée, a finalement balayé la Géorgie (54-9) et pris une grosse option sur la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde, vendredi à Gloucester. Auteurs de sept essais, dont six en seconde période, les Pumas ont étalé une plus grande fluidité dans le jeu de ligne, face aux Géorgiens, limités derrière. Seule ombre au tableau: la sortie en fin de première période de "El Mago" Juan Martin Hernandez, visiblement gêné par un problème musculaire à une cuisse. La logique a donc été respectée dans cette poule, promise aux All Blacks, entre deux vieilles connaissances de l'épreuve. Comme en 2007 où les Pumas avaient gagné de 30 points (33-3), comme en 2011 (25-7). Cette fois, l'écart est beaucoup plus important mais reflète-t-il vraiment la différence de niveau entre ces deux nations ? Accrochés en première période (14-9), les Pumas ont surtout profité de l'expulsion temporaire du capitaine et âme des "Lelos", Mamuka Gorgodze (44) pour marquer trois essais en six minutes qui ont brisé le suspense (35-9, 53). Ce tournant, plus que préjudiciable, ne doit pas masquer les progrès des Géorgiens, tous reconduits cinq jours après leur victoire initiale contre le Tonga (17-10), qui ont naturellement baissé pied au fil des minutes. On les savait féroces en défense, accrocheurs, ils ont aussi sortis le bout du nez en proposant quelques longues séquences, qui sont restées vaines. -Long calvaire- Bien sûr ce n'est pas suffisant. Leurs principales armes restent le combat et la conquête, que ce soient les rucks ou en mêlée fermée, où ils ont, parfois, chahuté les Argentins. Un secteur à surveiller, voire à corriger pour les Pumas en vue de la suite de la compétition, notamment la phase finale. Surtout si c'est la France qui s'offre à eux en quarts de finale, autre belle référence dans ce secteur. Dans ce match présenté comme un piège, les Pumas, ont parfaitement débuté. L'objectif était clair: il fallait "prendre le score" Chose faite via un drop réussi par Nicolas Sanchez (5), le premier de la compétition. Et cet essai de Tomas Lavanini (9, 8-0) conclusion d'un temps fort et d'un surnombre parfaitement joués. Mais au lieu de poursuivre sur ce rythme, les Pumas sont retombés dans certains travers (indiscipline et mêlée), permettant aux Géorgiens de revenir à la pause (14-9). Mais les Argentins ont vite retrouvé leur rythme "Four Nations". Avec la sortie de Gorgodze, les essais se sont empilés. Au total, ils ont franchi sept fois la ligne adverse. Le billet pour les quarts de finale est (presque) dans la poche. Elle passera par un succès sur les Tonga, le dimanche 4 octobre.

