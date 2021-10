Bernard Cazeneuve accueilli en ami à la mosquée de Cherbourg

Le ministre de l'Intérieur et des cultes a été accueilli chaleureusement ce jeudi 24 septembre, à la mosquée de Cherbourg-Octeville, dont il avait autorisé la rénovation en 1998, en tant que maire. Une visite particulière pour les fidèles qui célèbrent aujourd'hui l'Aïd-el-Kebir.

Liberté, Egalité, Fraternité... et laïcité

Neuf mois après les attentats de janvier à Paris, l'imam de Cherbourg, Mohamed Abdallah, a dans son discours rappelé que la plus grande mosquée du département défend un "islam moderne et modéré. Nous dénonçons toute forme de radicalisme". Pour lui, ce jour est même historique. "Liberté, Egalité, Fraternité, mais aussi laïcité sont des valeurs qui nous sont très chères" a déclaré l'imam, pour qui il reste encore à faire de la pédagogie sur cette dernière notion :





Mohamed Abdallah Impossible de lire le son.

"La laïcité est une valeur cardinale de la République, et je refuse qu'elle soit détournée à la seule fin de stigmatiser votre religion, et attiser des petites haines qui n'ont pas leur place au sein de la communauté nationale" a renchéri Bernard Cazeneuve. "Je serai intraitable dans la défense de la liberté de culte, et tout autant à l'égard de ceux qui, par leur comportement ou leurs paroles, détournent votre religion" a poursuivi le ministre de l'Intérieur, fustigeant les "bourreaux et barbares" de Daesh :

Bernard Cazeneuve Impossible de lire le son.

"La République a besoin de vous"

"La République a besoin de vous, pour que vous puissiez avec elle porter haut les valeurs universelles qui font que dans la République, ont peut vivre libre et dans la tolérance. Elle vous protègera de tout ceux qui veulent instituer en son sein des haines qui n'ont pas lieu d'être" a conclu le ministre de l'Intérieur.





Bernard Cazeneuve Impossible de lire le son.

Bernard Cazeneuve a également annoncé la formation de groupes de travail sur l'Aïd, et notamment sur la question des abattoirs, d'autres sur la construction et la gestion des lieux de cultes. Il précise aussi qu'une douzaine d'université proposeront avant la fin de l'année des formations sur les valeurs de la République, a destination notamment des futurs imams. Enfin, le ministre a pris le temps de quelques "selfies" et bien sûr de déguster une brochette de mouton, le met traditionnel de l'Aïd.