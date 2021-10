Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine du 28 mars

Voici les sorties d'albums de la semaine.



Johnny Hallyday

Johnny Hallyday sort un nouvel album, qu'il a créé avec l'aide de M : « Jamais seul ». Et comme toujours des éditions collector sont disponibles. Dans la version numérotée, vous pourrez profiter de 2 chansons inédites et d'un 45 tours avec les versions longues de quelques chansons ainsi que quelques goodies. Il existe aussi une édition limitée avec le DVD en plus du CD. Un DVD de 30 minutes environ, avec un documentaire : “Jamais seul en studio” (les coulisses de l’enregistrement de l’album à Los Angeles : séances en studio, interview des protagonistes) et aussi un livret de 36 pages.

Voici le 1er extrait qui a le même nom que l'album : « Jamais seul »

Vidéo 1 en bas de l'article

Britney Spears

7ème album studio pour britney Spears ! A cette occasion elle a choisi de donner un titre français à son CD mais pas n'importe lequel : « Femme fatale ». Le 1er extrait de l'album « Hold it against me » a été classé numéro 1 des ventes dans plusieurs pays, de bonen augure pour les ventes d'album .Je vous propose de regarder tout de suite le clip du 2ème single « 'Till the world ends ».

Vidéo 2 en bas de l'article



Radiohead

On termine avec l'un des groupes régulièrement cité comme le meilleur groupe de rock au monde, c'est « Radiohead » qui signe son retour aujourd'hui avec « The king of limbs ». C'est leur 8ème album, celui de trop pour un certain nombre de fans. A vous de juger, voici un 1er extrait « lotus flower »

Vidéo 3 en bas de l'article