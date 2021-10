Vos idées sorties ce week-end à Rouen

Amélie Affagard en trio

La chanteuse à texte, entourée de Clément Landais à la contrebasse et Phil Vermont à la guitare, amuse et fascine avec sa gouaille charmeuse. Chaque rencontre est l'occasion d'un beau poème chanté : drôle et vivifiant !

Pratique. Dimanche 20 septembre à 15h. Le Rêve de l'Escalier à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 71 18 10

Felix IP en dédicace à Album

Venu de Hong-Kong pour une grande tournée européenne, l'auteur Felix IP présente son dernier manhua Blood and steal : les aventures héroïques des membres d'une école de kung-fu d'après le récit de Jozev.

Pratique. Samedi 19 septembre à partir de 14h30. Album, les Docks 76 à Rouen. Tél. 02 32 08 46 65

Croix de Pierre en effervescence

Ce week-end, le quartier historique de la Croix de Pierre accueille un des événements les plus attendus de l'année : la traditionnelle foire à tout de septembre. Plus de 100 exposants et de vraies bonnes affaires.

Pratique. Dimanche 20 septembre de 6h à 18h. Quartier Croix de pierre à Rouen. http://croix2pierre.com

Début de saison au Rive Gauche

Laurent Dehors et les membres de sa Cie Tous dehors et Co vous entraînent dans un bal tourbillonnant où se mêlent les genres les plus festifs de la musette au disco, du rock à la gigue irlandaise : un rendez-vous gratuit !

Pratique. Samedi 19 septembre à partir de 19h. Le Rive Gauche, Saint-Étienne-du-Rouvray. 02 32 91 94 90