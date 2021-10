Lyon (AFP). Intempéries meurtrières: 11 départements restent en vigilance orange

11. Météo France a levé l'alerte en Haute-Loire, la maintenant en revanche jusqu'à 13H00 dans l'Ain, l'Ardèche, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Loire, le Rhône, la Haute-Saône et la Saône-et-Loire. Le dernier bulletin publié par le service de prévision météorologique fait état d'un "épisode de fortes pluies cévenoles avec des cumuls conséquents mais classiques pour la saison sur l'Ardèche et la Drôme", ainsi que de "cumuls de précipitations en quelques heures pouvant être remarquables plus au nord, notamment sur le Lyonnais". Le prochain bulletin est prévu à 11H00. Mercredi, les vents inhabituellement violents qui ont soufflé sur une grande partie de la France, avec des rafales jusqu'à 130 km/h, ont fait trois morts dans l'Ain, le Rhône et l'Aube, et provoqué plus d'un millier d'interventions des secours pour de très nombreuses chutes d'arbres et des bâtiments endommagés notamment. Selon les pompiers, la nuit a été plus calme que prévu dans les départements de Rhône-Alpes, avec une soixantaine d'interventions en cours dans le Rhône en début de matinée pour des dégâts qui n'ont pas fait de blessé et n'ont pas nécessité d'évacuer des personnes. Dans l'Ain, les secours ont reçu de nombreux appels pour des inondations de caves. En Bourgogne, selon ERDF, 2.200 foyers restaient privés d'électricité vers 07H30 en Saône-et-Loire, 1.500 dans la Nièvre, 600 en Côte-d'Or et 450 dans l'Yonne. Seul fait notable de la nuit, un feu de pavillon, frappé par la foudre à Comblanchien (Côte-d'Or), qui n'a pas fait de victime. En Auvergne, région qui n'est plus concernée par l'alerte de Météo France, 2.000 foyers restaient privés d'électricité vers 08H30 selon ERDF, essentiellement autour de Thiers et Ambert dans le Puy-de-Dôme.

