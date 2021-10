Lyon (AFP). Les vents violents causent la mort de deux personnes en Rhône-Alpes

Les vents inhabituellement violents qui soufflent en Rhône-Alpes ont causé mercredi la mort de deux personnes dans l'Ain et la Métropole de Lyon et suscité de nombreuses demandes d'intervention des secours. Dans la soirée, les rafales laisseront place à de fortes précipitations dans la région, selon les prévisions de Météo France. A Laiz (Ain), près de Mâcon, un sexagénaire a été mortellement frappé par un toit arraché. Une seconde victime, un Lyonnais de 25 ans, a été écrasée dans sa voiture stationnée sur un parking d'entreprise par la chute d'un gros chêne, à Limonest (Métropole de Lyon). Selon le maire de Limonest, Max Vincent, les rafales très violentes ont fait tomber d'autres arbres et l'ont conduit à interdire des activités de plein air. A Clermont-Ferrand, en plein centre-ville, un arbre déraciné est tombé sur deux passants. L'un est blessé grièvement, l'autre légèrement, selon les pompiers et la préfecture. Dix blessés légers étaient aussi recensés dans l'Ain et le Rhône. Au total, 18 départements du centre-est étaient en fin d'après-midi en alerte orages, vents ou pluie-inondation: tous les départements de l'Auvergne et de la Bourgogne, ainsi que l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire et le Rhône, la Haute-Marne, le Doubs et le Jura. Les pompiers étaient débordés par des centaines d'interventions. Dans l'après-midi de mercredi, des rafales de vent allant jusqu'à 120 kilomètres/heure ont soufflé dans la région lyonnaise. Après 18H00, les vents devaient se calmer pour laisser place, dans la nuit, à de très fortes précipitations, prévient la préfecture du Rhône. En seconde partie de nuit prochaine, sont attendus par endroits "80 à 100 millimètres, tombant en moins de 12 heures, avec parfois des intensités horaires de 30 à 40 mm", avertit de son côté la préfecture de l'Ain. "Sur l'Ardèche, les précipitations vont s'intensifier en cours de nuit, les cumuls sur l'ensemble de l'épisode pourront atteindre jusqu'à 300 mm sur les Cévennes", selon Météo France. - Parcs fermés - Les conditions météos ont fait d'autres dégâts collatéraux et causé des perturbations. A Vaulx-en-Velin (Métropole de Lyon), un revêtement de façade d'immeuble a été arraché par le vent (et non une façade de maison comme indiqué dans un premier temps, ndlr), tombant sur des voitures garées en bas, sans faire de blessés, a précisé la mairie. Quelques milliers de foyers étaient privé d'électricité dans la région. Côté SNCF, des TER reliant Lyon à Saint-Etienne, Roanne et Genève ont été immobilisés dans l'après-midi en gares à Lyon pour éviter qu'ils ne se retrouvent bloqués sur des voies en raison de chutes d'arbres, branches ou objets. La SNCF souhaitait vérifier l'état des lignes et des caténaires avant de les autoriser à circuler. La circulation sur ces lignes était interrompue jusqu'à la fin de l'épisode de vents violents. La reprise normale du trafic était espérée vers 18H00. La circulation des tramways de l'agglomération lyonnaise a aussi été affectée. Sur les routes, la circulation était perturbée au niveau du chantier du Grand stade de Lyon où une bâche était en train de se décrocher. En conséquence la route nationale N346 était coupée à cet endroit dans les deux sens. Les parcs ont été fermés dans la ville de Lyon et de Saint-Etienne, comme à chaque fois qu'il y a des vents forts. Un spectacle, "Les Sonnets de Shakespeare", qui devait être joué en soirée dans le cadre du Festival des Musiques de Beauregard (Rhône), a été annulé.

