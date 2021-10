Lyon (AFP). Vents violents: trois morts dans le centre-est de la France

Les vents inhabituellement violents qui ont soufflé mercredi sur une grande partie de la France ont fait trois morts et provoqué plus d'un millier d'interventions des secours. Arbres déracinés, toitures arrachées, courant électrique coupé, circulation ferroviaire interrompue les dégâts et perturbations de la vie quotidienne ont été nombreux dans le centre-est du pays, placé sous vigilance orange. Onze départements étaient maintenus en vigilance orange par Météo France jeudi matin à 06H00. Météo France a levé l'alerte en Haute-Loire, la maintenant dans l'Ain, l'Ardèche, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Loire, le Rhône, la Haute-Saône et la Saône-et-Loire. Météo France prévoit que de "fortes précipitations vont s'étendre vers le Lyonnais, la Bourgogne et la Franche-Comté". Mercredi après-midi, des rafales de vent allant jusqu'à 120 kilomètres/heure ont soufflé dans la région lyonnaise. En début de soirée, les pompiers avaient globalement réalisé 1.223 interventions liées aux intempéries, selon un communiqué du ministre de l'Intérieur, qui "salue" leur mobilisation et leur engagement sur le terrain". Bernard Cazeneuve a par ailleurs exprimé sa "vive émotion" après le décès de trois victimes. Dans l'Aube, un homme de 92 ans a été trouvé écrasé en milieu d'après-midi dans l'effondrement de sa grange, à Thieffrain. A Laiz (Ain), près de Mâcon, un sexagénaire a été tué par un toit arraché. Un Lyonnais de 25 ans a été écrasé dans sa voiture stationnée sur un parking d'entreprise par la chute d'un gros chêne, à Limonest, près de Lyon. Par ailleurs, trois personnes ont été blessées par des chutes d'arbres et quelque 250 toitures ont été endommagées par les rafales de vent de 130 kilomètres/heure qui ont traversé l'Aube dans un axe sud-est-nord-ouest. A Clermont-Ferrand, en plein centre-ville, un arbre déraciné est tombé sur deux passants. L'un est blessé grièvement, l'autre légèrement. Dix blessés légers étaient aussi recensés dans l'Ain et le Rhône. En Charente-Maritime, une tornade, la deuxième en moins d'une semaine dans le département, a frappé dans l'après-midi cinq communes au nord-est de Saintes. Aucune victime n'est à déplorer mais une cinquantaine de maisons et bâtiments ont été fortement endommagés. - Après le vent, la pluie - Dans la soirée, les rafales devaient laisser place à de fortes précipitations dans la région, selon Météo France. En soirée, les vents se calmaient progressivement pour laisser place dans la nuit à de très fortes précipitations. En seconde partie de nuit prochaine sont attendus par endroits "80 à 100 millimètres, tombant en moins de 12 heures, avec parfois des intensités horaires de 30 à 40 mm", avertit la préfecture de l'Ain. "Sur l'Ardèche, les précipitations vont s'intensifier en cours de nuit, les cumuls sur l'ensemble de l'épisode pourront atteindre jusqu'à 300 mm sur les Cévennes", selon Météo France. - Parcs fermés -

