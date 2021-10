Paris (AFP). La Cour des comptes veut soigner l'Assurance maladie pour sauver la Sécu

Le salut de la sécurité sociale passera par des réformes structurelles, comme une régulation renforcée de l'assurance maladie et une recomposition plus poussée de l'offre de soins, prévient mardi la Cour des comptes, qui voit un retour à l'équilibre "décalé de plusieurs années". A quelques jours du 70e anniversaire de la sécurité sociale et de son budget 2016, la Cour des comptes rappelle que sa pérennité est menacée à terme par "la persistance de ses déficits, le gonflement de la dette sociale qui en résulte, l'érosion de la protection qu'elle assure". "Une nouvelle fois, une part des prestations a été financée à crédit alors même qu'il s'agit de dépenses courantes. Il s'agit là d'une anomalie profonde, dangereuse, d'autant que des marges de man?uvre importantes existent pour réduire ce déficit", a déclaré le Premier président de la Cour des comptes Didier Migaud devant la presse. En 2014, la résorption du trou de la Sécu s'est poursuivie, mais trop modestement, soulignent les sages de la rue Cambon dans leur rapport annuel, déplorant une "treizième année consécutive" dans le rouge. Le déficit du régime de base et du fonds de solidarité vieillesse (FSV, qui finance les cotisations retraite des chômeurs) est passé à 12,8 milliards d'euros, soit une réduction "limitée" de 3,2 milliards par rapport à 2013. Les prévisions de croissance revues à la baisse par le gouvernement ont encore éloigné l'objectif de retour à l'équilibre "décalé de plusieurs années", selon M. Migaud. Le gouvernement anticipait en 2014 un retour à l'équilibre pour 2017. La branche maladie reste la plus déficitaire (-6,5 milliards en 2014, -7,2 mds en 2015), portant à elle seule près de la moitié du déficit du régime général (maladie, famille, vieillesse, accident du travail) et du FSV. Il faudra donc des réformes structurelles ambitieuses, qui "ne peuvent être différées", assure Didier Migaud, alors que la progression de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam) a été rabaissé à 1,75% pour 2016 et 2017, contre 2,05% en 2015. Mauvaise répartition des professionnels de santé sur le territoire, place encore trop importante de l'hôpital malgré des capacités réduites Dressant un bilan "décevant" des actions menées depuis vingt ans, la Cour regrette un système de soins insuffisamment efficient face au vieillissement de la population et à l'extension des maladies chroniques, et un désengagement des pouvoirs publics dans sa régulation. - Infirmiers et kinés sur le sellette - Elle préconise ainsi un pilotage resserré entre l'assurance maladie et le ministère de la Santé. Le cas des maternités est mis en avant, la situation financière fragile d'un grand nombre" d'entre elles et "l'absence de respect des normes de fonctionnement" de certaines nécessitant "une recomposition ordonnée" (et d'éventuelles fermetures) pour garantir la sécurité des soins. Des centres de lutte pour le cancer, fragiles aussi, pourraient également fusionner. La Cour appelle aussi à la vigilance face à la croissance des dépenses des soins de ville (hors l'hôpital), pas seulement liées selon elle à de nouveaux traitements coûteux contre l'hépatite C. Elle s'est notamment penchée sur l'augmentation rapide des dépenses liées aux soins dispensés par les infirmiers et les masseurs kinésithérapeutes exerçant en libéral (10 milliards d'euros en 2014), en raison de la multiplication de ces professionnels. Elle prône alors une "régulation rigoureuse de la démographie" des professionnels, "des mesures de redéploiement vers les zones sous dotées" ou encore l'instauration d'une enveloppe de prescription par médecin selon leur patientèle pour les "responsabiliser". Autres dépenses à mieux réguler: celles liées à l'insuffisance rénale chronique terminale (3,8 milliards en 2013), notamment grâce à "une réorientation de l'effort financier vers la prévention", au développement accru de la greffe et à une révision des modes de tarification des soins par dialyse. Les propositions liées à l'insuffisance rénale permettraient 900 millions d'euros d'économies à moyen terme. Enfin, la France gagnerait à s'inspirer du système d'assurance maladie allemand, qui donne la priorité à un équilibre financier durable, relèvent les Sages. Le budget de la sécurité sociale pour 2016 sera dévoilé d'ici la fin du mois par le gouvernement. L'Assurance maladie devra économiser 3,4 milliards d'euros.

