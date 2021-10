A Caen, des classes musique, danse et chant

Le Conservatoire travaille ainsi en partenariat avec les écoles Henri Brunet et Jean Guéhenno, le collège Pasteur et le lycée Malherbe.

Chaque année, 48 élèves intègrent ce programme qui, de l’avis de tous les professeurs, "n’est pas fait pour former des professionnels, mais bien pour offrir aux enfants des conditions optimales pour s’approprier une activité qui leur plait", comme le rappelle Anne Bulteau, déléguée aux études chorégraphiques. La moitié d’entre eux y développent ainsi de fortes aptitudes autour des instruments, alors que l’autre moitié se partage entre le chant et la danse, activité la moins sollicitée.

Scolarité gratuite

"Des trois domaines artistiques que nous proposons, seule la danse commence en CE2, et du coup le public est souvent moins informé". La sélection est pourtant à la portée de tous avec "un test de non contre-indication et il faut aimer bouger pour la danse par exemple !" Les inscriptions à ces classes sont ouvertes jusqu’au 31 mars.

Inscriptions par téléphone au 02 31 30 46 70.

> Audio : nous avons demandé à Anne Bulteau, si ces cours n'était pas trop difficile et si des élèves abandonnaient en cours d'année.