Rouen. Ce week-end, découvrez chants et danses traditionnelles régionales

Chaque printemps, l'association La Loure organise une rencontre autour des musiques et danses traditionnelles dans un endroit différent de Normandie afin de mettre en avant le patrimoine régional méconnu. En partenariat avec l'association Galaor, la rencontre se déroulera cette année les 13 et 14 avril à la MJC de Rouen Rive Gauche avec diverses activités au programme.

Ce week-end sera rythmé par des ateliers violon où vous pourrez découvrir des répertoires de Normandie et du Québec avec Etienne Lagrange et Olivier Chérès ou encore par des ateliers de chant traditionnel de Normandie, avec Yvon Davy. Pour les plus débutants, il y aura possibilité de s'essayer au violon lors des ateliers lutherie. Le samedi soir, un grand bal folk animé par différents musiciens sera organisé. Il débutera à 20h. Enfin, le dimanche, une grande déambulation chantée et musicale envahira les rues de Rouen. Le départ est prévu sur la place du Vieux Marché.

Yvon Davy, président de l'association La Loure, nous détaille le week-end :

Retrouvez également le programme ici.

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, mais nécessitent une inscription préalable auprès de La Loure : contact@laloure.org.