Réfugiés et demandeurs d'asile : bientôt une table-ronde à Cherbourg

Cherbourg n'a pas attendu l'appel de Bernard Cazeneuve, du Pape, ou la publication de la photo d'Aylan Kurdi pour accueilllir des familles syriennes. "Nous avons été démarchés dès le mois de mai par le préfet Jean-Jacques Brot en charge de l'accueil des réfugiés au niveau national. Nous avons immédiatement répondu favorablement" indique Frédéric Bastian, adjoint au maire de Cherbourg, en charge de la solidarité.

Cérémonie en mairie

Dès la fin du mois de septembre, neuf familles syriennes arriveront dans l'agglomération. Elles seront logées par les différents organismes HLM de la communauté urbaine. Au total, cela représente une vingtaine de personnes. "Une cérémonie officielle devrait être organisée en mairie pour les accueillir et montrer l'attachement des Cherbourgeois au respect des droits de l'homme et de la dignité" note Frédéric Bastian.

Parallèlement, la ville organisera prochainement une table-ronde, avec les municipalités de la CUC, l'Etat et les associations qui accompagnent les migrants, demandeurs d'asile et réfugiés sur le territoire. "Cette mobilisation associative est très importante. Ce sont souvent eux qui nous alertent et nous informent des différentes situations qui existent" reconnaît l'élu.

Table-ronde

Trois thèmes seront abordés lors de cette réunion. La question de demandeurs d'asile actuellement présents sur l'agglomération et qui se trouvent sans logement depuis la fin du plan hivernal. La question de l'accompagnement des familles de réfugiés. Et enfin, l'organisation possible dans le cas d'un afflux massif de réfugiés. "Pour le moment ce n'est pas le cas mais nous réfléchissons à la façon d'agir en cas d'arrivées massives. J'ai notamment pris contact avec la Croix Rouge ou la Marine Nationale" indique Frédéric Bastian.

BONUS AUDIO - Frédéric Bastian, adjoint au maire chargé des solidarités