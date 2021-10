Football: Quevilly Rouen Métropole enchaîne avec une 3ème victoire !

Dès le début du match, les Parisiens décident de prendre le contrôle du ballon mais les rouges et jaunes tiennent bon et se procurent même deux bonnes occasions dans le dernier quart d'heure: un poteau sur une frappe détournée par le gardien puis sur une tête de Joris Colinet qui passe à côté du but.



Les deux équipes rentrent donc aux vestiaires sur ce score de 0-0 avec un jeu qui s'est rééquilibré en fin de première mi-temps.



Dès la reprise, les rouges et jaunes prennent un peu la direction du jeu et se procurent une première occasion sur un centre de la gauche en retrait pour le capitaine Joris Colinet qui tire au dessus.



Le jeu est clairement plus à l'avantage des joueurs de l'agglomération rouennaise dans cette 2ème mi-temps et malgré les quelques occasions des locaux, les Parisiens se procurent la plus belle occasion de la rencontre par l'intérmédaire du jeune numéro 7 parisien Christopher Nkunku très en vue dans ce match et qui se faufile dans la surface rouge et jaune avant de butter sur Dan Delaunay qui sauve son équipe sur ce coup là. "Je ne suis pas étonné que Laurent Blanc l'aime beaucoup, c'est un super joueur. J'avais eu beaucoup d'echos sur lui et aujourd'hui il a montré tout son potentiel. Il a fait toute la préparation avec les pros ce n'est pas pour rien", confiait Manu Da Costa après la rencontre.



Il faudra attendre les arrêts de jeu de la partie pour que suite à un coup franc excentré côté droit tiré par Pierre Vignaud, Mickael Firmin reprenne le ballon repoussé directement par le gardien Parisien. "Je vois Pierrot qui va tirer le coup franc, je sais qu'il va la mettre devant le but avec un rebond donc je suis à l'affut. Je ne sais pas comment je la met mais elle rentre, ça libère l'équipe et ca permet de rester en haut" répliquait le buteur tout sourire.



Grâce à cette nouvelle victoire, les joueurs de Manu Da Costa prennent la 3ème place derrière Croix toujours leader puis l'entente Sannois Saint-Gratien avec 14 points.



Dans le fond du classement, Aubervilliers, Calais, Boulogne -Billiancourt et Roye-Noyon avec 5 points.



"Le bilan comptable est très bon. On a gagné contre notre bête noire en plus donc c'est tres positif. Mais gardons la tête froide car ce n'est que la 4ème journée. Dans le jeu, on a vu du mieux, on est en progression. C'est bien. Savourons mais remettons nous vite au travail. Mickael a encore une fois été très performant aujourd'hui, il revient de plus en plus à son meilleur niveau, avec une bonne préparation ce n'est pas le même joueur. Je suis très content pour lui, c'est un joueur avec un état d'esprit irréprochable. Qu'il perdure avec ses prestations là qui nous font beaucoup de bien" ajoutait le coach Normand.