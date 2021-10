Quevilly Rouen Métropole: l'oeil du capitaine Joris Colinet

"Il nous manque la finition" Joris Colinet



"On est encore en construction. Sur la 1ère mi-temps on a quand même pas mal d'occasions. On ne les concrétise pas et cela nous met en difficulté et du coup, l'équipe d'en face s'enhardit. On fait ce qu'il faut pour s'en procurer, il nous manque juste la finition pour l'instant. Il ne faut pas s'inquièter, on a un manque de réussite, il faut continuer à travailler."

"J'ai été un peu agacé par les décisions arbitrales car il nous siffle deux fautes de suite sur les duels aériens donc forcément le joueur adverse ou moi, on essaye de se faire notre place. C'est un duel à la régulière, mais bon c'est lui qui décide, c'est agaçant et frustrant. Je prend un carton qui va me faire manquer le prochain match. C'est à moi d'être un peu plus rigoureux sur les décisions arbitrales mais bon! On ne se refait pas (sourire) ! Il y a un effectif de qualité pour combler mon absence, il ne faut pas s'arrêter à cela."