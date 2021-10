Football: Petit coup d'arrêt pour Quevilly Rouen Métropole

Dès le début du match, les Rouges et Jaunes prennent les choses en main et se procurent la première occasion sur un bon mouvement bien conclu par Medhi Guezoui de la tête mais pas assez forte pour inquiéter le gardien adverse puis un peu plus tard sur un ballon en profondeur une nouvelle fois pour Guezoui qui bute de nouveau sur Meunier.

Il n’en fallait pas plus pour que les visiteurs du jour répliquent par une bonne frappe mais qui passe à coté du but à la 9ème minute. Les occasions ne sont pas tranchantes de part et d’autre et les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score nul et vierge 0-0.

Lors de la seconde mi-temps, les joueurs de Manu Da Costa connaissent quelques trous d’air qui permettent aux joueurs d’Arras de se procurer quelques occasions dont notamment sur un centre dévié par Pierre Vignaud contre son camp qui termine sur le poteau d’un Dan Delaunay complètement battu (75è).

Malgré un but signalé hors jeu logiquement quelques minutes auparavant pour QRM, les deux équipes se séparent finalement les deux points du match nul.

C’est donc le premier match nul à domicile pour les joueurs de Manu Da Costa qui conservent la tête du championnat à un point devant Croix qui s’est imposé face à Wasquehal et de Poissy qui prend la 3ème place à trois points de QRM.

« C’est un copier coller de la semaine dernière, quand tu as des opportunités de marquer et que tu ne marques pas, plus le temps passe, plus tu mets dans une situation favorable l’adversaire qui a très bien joué le coup et qui aurait pu nous punir plus gravement sur la 2ème mi-temps, on a été trop cycliques pour pouvoir aller chercher quelque chose » confiait Manu Da Costa à l'issue du match.