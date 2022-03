Les agriculteurs de Seine-Maritime arrivent à Paris

La nuit s'annonce longue pour les agriculteurs de Seine-Maritime qui convergent vers Paris où ils retrouveront leurs homologues bretons, bas-normands et du reste de la France. Guillaume Burel, président des Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime, détaille le trajet : "Nous partons de Grémonville, près d'Yvetot, à 2h du matin. Nous empruntons la route de Motteville à Barentin avant deprendre un bout d'A150. Nous traverserons ensuite Rouen."

Les tracteurs seinomarins se rassembleront ensuite à Fleury-sur-Andelle vers 4h du matin. Ils rejoignent leurs homologues bretons et bas-normands à 7h du matin à la gare de péage de Buchelay. Direction ensuite Paris, où le périphérique devrait être saturé. Les agriculteurs de la France entière convergeront enfin vers la porte de Vincennes d'où ils rallieront la place de la Nation vers midi.

Reçus à l'Elysée

"Entre 10h et 12h, une délégation dont je ferai partie sera accueillie à l'Assemblée Nationale. Une autre le sera à l'Elysée. J'espère que le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de l'Agriculture Stéphane le Foll nous recevront", annonce Guillaume Burel. Le responsable attend ensuite les déclarations ministérielles : "Nous attendons des mesures significatives et pas seulement des reports de charge." L'agriculteur, qui se demande encore si "l'on veut encore de nous", ne dit pas si les agriculteurs quitteront Paris demain. "Tout dépend des annonces faites."