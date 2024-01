Alençon. La Confédération paysanne manifeste devant l'hypermarché Carrefour

Mercredi après-midi 31 janvier, une cinquantaine de membres de la Confédération paysanne de l'Orne ont manifesté de façon très pacifique devant Carrefour à Alençon/Condé-sur-Sarthe, en installant un marché paysan devant la porte de l'hypermarché. Une action pour défendre un revenu digne, avec des slogans comme "la bouffe à pas cher, c'est la paysannerie qu'on enterre".

"C'est pour marquer le coup au cœur du système contre lequel on milite, a expliqué Laurent Leray, le porte-parole de la Confédération paysanne en Normandie. Les grandes enseignes rivalisent sur une nourriture pas cher et malgré la loi EGalim, à chaque fois les paysans restent la variable d'ajustement alors que c'est aussi le rôle du grand distributeur de prendre en compte le revenu des paysans."

"Il faut démystifier que le bien-manger coûte cher, renchérit Edouard Bénard, porte-parole de la Confédération paysanne dans l'Orne. On vient à la rencontre des consommateurs pour leur montrer que la production des paysans en vente directe est au même prix que ce qu'ils trouvent dans les grandes surfaces et qu'en plus, chez nous, ce sont des produits de qualité. On est ici pour dénoncer l'arnaque qu'est la grande distribution. Ce sont les deux extrémités de la chaîne : les produits sont achetés pas cher aux producteurs, ils sont vendus très cher aux consommateurs… Ce sont les producteurs et les consommateurs qui sont lésés, on se doute bien qui s'en met plein les poches."

Les consommateurs ont pu rencontrer les agriculteurs durant tout l'après-midi.

Et alors que l'Union européenne se réunira jeudi 1er février à Bruxelles, la mobilisation agricole se poursuivra dans l'Orne, cette fois-ci à l'initiative de FDSEA et JA : les deux syndicats annoncent une action devant la cité administrative à Alençon, où est installée la Direction départementale des territoires, pour interpeller le gouvernement sur les prairies permanentes et la gestion des haies. Autre rassemblement ce jeudi, devant la Communauté de communes d'Argentan.