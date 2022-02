Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 22 et 23 août

MANCHE



Jusqu'à dimanche, se tient à Granville le Festival des Voiles de Travail. Des parades nautiques, des expositions et des dégustations de produits de la mer sont notamment proposées. L'entrée est gratuite. Le programme complet de ce Festival est à retrouver sur Granville



Les Championnats de France de l'Avenir se déroulent jusqu'à dimanche sur la commune des Pieux dans la Manche. Une grande épreuve sportive et festive de plusieurs jours. Les horaires et les animations sont sur championnatfranceavenircyclismelespieux2015.fr Ne manquez pas notre émission spéciale ce dimanche soir entre 18h et 19h en direct sur Tendance Ouest.



Jusqu'au 29 août, profitez du labyrinthe de maïs installé à Bricqueville la Blouette près de Coutances. Munis d'un livret de jeu, parcourez 5 labyrinthes en 1 pour mener à bien votre mission d'aventurier. Une nocturne est organisée ce lundi. Rendez-vous, tous les jours, de 13h30 à 19h. L'entrée est à 6€, c'est 25€ la formule famille.



Tout ce week-end, c'est le Championnat de France de tir à l'arc à Coutances. Plus de 180 archers dont 95 en Division Nationale Arc à Poulies se donnent rendez-vous au parc des sports pour s'affronter. 3 compétitions sont au programme. Plus d'infos ICI



Samedi, c'est la fête de l'élevage de l'Avranchin. Au programme : concours de moutons, comice agricole cantonal, concours de poulinières, expo-vente d'animaux et rencontre avec les éleveurs. Rendez-vous, ce samedi, Place du Jardin des Plantes à Avranches.



Trottez tout l'été avec les Nocturnes de l'Hippodrome de Graignes. Ce samedi, les courses ont lieu à 19h, elles seront accompagnées par un grand feu d'artifice musical pour les 70 ans de l'Hippodrome. Rendez-vous, ce samedi, à Graignes pour en profiter.



Dimanche, c'est la 8ème démonstration d'attelage sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Au programme de cette journée : une épreuve de maniabilité, un marathon, des balades en calèche et un spectacle. Rendez-vous, ce dimanche, à partir de 10h, sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. L'entrée est gratuite.



CALVADOS



Eolia Normandie organise sa 6ème édition d'Omaha Beach trails et randos ce week-end. Pendant 2 jours, les amoureux du sport et de la nature trouveront leur bonheur. Trails, longe-côte, randonnées et marche nordique, les inscriptions sont possibles ICI



Dimanche, c'est le premier salon du livre de Villers-sur-Mer. 45 auteurs seront présents. Tout au long de la journée, venez échanger avec eux et profiter des animations lectures et tables rondes. Rendez-vous, ce dimanche, de 9h à 12h et de 14h30 à 18h au centre associatif et culturel de Villers-sur-Mer.



ORNE



Jusqu'au 26 août, profitez d'Alençon Plage. Du sable, des plamiers et des transats sont installés au parc des promenades, en plein centre-ville. Au programme : des concerts, du beach volley, du beach soccer, un cinéma en plein air et bien d'autres choses encore. Accés libre et gratuit.