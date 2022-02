Coquelles (France) (AFP). Calais: Cazeneuve souligne la diminution par dix des intrusions dans le tunnel

Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'est félicité jeudi à Coquelles, à l'entrée du tunnel sous la Manche, que "le nombre des intrusions" ait été "divisé par dix au cours des dernières semaines", même si, a-t-il dit, "la situation est difficile". "Alors que nous étions confrontés à des intrusions nombreuses et dangereuses au début de l'été, nous avons réussi grâce à une excellente coopération entre les forces britanniques et françaises, grâce à (des) moyens supplémentaires, à diminuer considérablement le nombre d?intrusions puisqu'elles ont été divisées par dix au cours des dernières semaines", a déclaré M. Cazeneuve. Le ministre s'exprimait à côté de son homologue britannique Theresa May dès son arrivée, après avoir salué avec elle un contingent de forces de l'ordre. Au début de l'été, ce nombre était monté jusqu'à 1.700. Selon Eurotunnel et les autorités locales, il est tombé à entre 100 et 200 au début de la semaine. "Il faut qu'un signal très fort soit envoyé ici à Calais qu'on ne peut pas passer la frontière que nous gérons en commun, dans le cadre d'une coopération absolument exemplaire entre nos deux pays", a-t-il insisté. La "détermination" des deux gouvernements "face aux filières de l'immigration irrégulière est totale. Les passeurs doivent savoir qu'ils seront identifiés, rattrapés par la justice et punis (), que nous sommes déterminés à faire en sorte que ce trafic abject, qui conduit à des tragédies humaines et à des morts s'arrête enfin". Le ministre a rappelé avoir "augmenté considérablement les moyens des forces de sécurité à Calais". "1.300 policiers français sont mobilisés, 500 de plus ont été délégués" fin juillet "pour assurer la sécurisation de la frontière", a-t-il dit. Il a "salué" son homologue "qui s'est considérablement impliquée", lui adressant ses "remerciements sincères". De son côté, Theresa May a insisté sur le besoin de "briser ces gangs criminels" de passeurs et a pris acte aussi de "la réduction" des passages clandestins. "Mais le travail doit se poursuivre", a-t-elle dit. Les deux ministres s'exprimaient au-dessus des quais d'embarquement des navettes sur le site d'Eurotunnel. Le ministère britannique de l'Intérieur a fait savoir jeudi que des policiers britanniques allaient être déployés à Calais pour aider les autorités françaises à lutter contre les gangs de passeurs qui aident les immigrants clandestins à traverser la Manche. Ces policiers, dont le nombre n'a pas été précisé, travailleront dans un nouveau centre de commande et de contrôle, en compagnie de leurs homologues français, selon un accord qui devait être signé dans la journée par les ministres français et britanniques de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve et Theresa May.

