Soutenez les Restos du Coeur avec Les Enfoirés

Vendredi soir diffusait le grand concert des Enfoirés enregistrait à l'Arena de Montpellier en janvier dernier, comme chaque année chanteurs, comédiens, sportifs se mobilisent pour venir en aide à l'association des Restos du Coeur.

Vous pouvez retrouver le double l'album et le double DVD live des Enfoirés, chez les disquaires et en grande surface.





Vous retrouverez sur l'album et le DVD: Alizée, Tina Arena, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Alain Bernard, Laurent Blanc, Patrick Bruel, Thomas Dutronc, Patrick Fiori, Liane Foly, Fabien Gilot, Jean-Jacques Goldman, Grégoire, Jenifer, Michael Jones, Gérard Jugnot, Patricia Kaas, Claire Keim, Lââm, Camille Lacourt, Serge Lama, Michèle Laroque, Maxime Leforestier, Nolwenn Leroy, Amaury Leveaux, Sébastien Loeb, Lorie, Renan Luce, Christophe Maé, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, Maurane, Kad Merad, Yannick Noah, Pascal Obispo, Hélène Ségara, Mc Solaar, Natasha St-Pier, Christophe Willem, Zaz et Zazie, dirigés par Guy Delacroix et ses musiciens.



Cette année l'album est nommé "2011 dans l'oeil des Enfoirés", voici les titres de cette édition:



CD1



On demande pas la lune



L'assasymphonie



Comme d'habitude



Medley "je veux" je veux / j'veux du cuir...



N'importe quoi



Métro c'est trop



Ecris l'histoire



Octobre



Voici les clés



La montagne



Comme des enfants



Je me lâche



Un jour de plus au paradis



La chanson des restos



On demande pas la lune





CD2



Medley "troisième sexe"



Medley "fête a l'anglaise"



Medley "un monde parfait"



Medley "on cherche des sosies"



Medley "a la porte du night club"



Medley "une nuit au musée"



Chaque album vendu permet de fournir 18 repas aux Restos du Coeur



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire