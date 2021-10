Les inscriptions se feront ce jeudi 5 et vendredi 6 mai au Stade Venoix de 16h à 18h, et samedi 7 mai en tribune Borelli pendant la rencontre. Les tarifs vont de 22 à 28 euros. Pour plus d'information : 06 87 76 42 57.

