L'UMP Cotentin s'invite dans la polémique qui n'en finit plus sur le carnaval de Cherbourg. L'événement, qui a déjà dû changer de date et modifier son tracé, suscite encore des débats houleux. Maintenant, c'est l'UMP qui s'y met. David Margueritte, délégué de la 5e circonscription, en profite pour tacler la municipalité socialiste. Il considère qu'elle fait preuve d'un manque d'écoute et de concertation dans cette affaire.

