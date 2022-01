Paris (AFP). Natation: les quatre fantastiques ont marché sur l'eau

Les "quatre fantastiques" ont écrit "une nouvelle page en or dans le grand livre de la natation" tricolore en conservant dimanche à Kazan (Russie) leur titre de champion du monde du relais 4x100 m nage libre, se réjouit la presse lundi. "Des Bleus invincibles", titre Le Parisien, "un relais insubmersible", écrit Le Figaro. Libération pour sa part a vu un relais français "marcher sur l'eau". Pour la Nouvelle République du Centre Ouest, les nageurs français sont devenus dimanche : "quatre garçons en or", "quatre garçons roi du bassin", pour La dépêche, "les quatre fantastiques", pour Sud Ouest. Enfin, pour L'Equipe, à la Une, ce sont "les Cadors" (avec les lettre o et r couleur or) qui ont envoyé de "bons baisers de Russie". "Pendant 3 min 10 sec 74/100e, un bruit assourdissant. Puis un silence de cathédrale. Les Bleus du 4x100 m ont littéralement éteint le feu dans le chaudron de Kazan", raconte dans Le Parisien Eric Bruna pour qui les Français "ont écrit une nouvelle page en or du relais dans le grand livre de la natation tricolore." Libération décrit la même scène, "après un grondement continu de trois minutes, dix secondes et des poussières, la Kazan Arena s?est subitement éteinte. Les colosses du relais 4×100 m, ont fracassé l?équipe russe, deuxième, mais aussi le rêve de la dizaine de milliers de supporteurs locaux, qui s?est vite dirigée, par grappes, vers les sorties". - "Nager l'un pour l'autre" - L'Equipe, s'attarde également sur cette "ambiance survoltée", "cette clameur assourdissante", dans la Kazan Arena, pour soutenir les nageurs russes, comme l'écrit Clémentine Blondet. "Désormais, ils savent gagner quel que soit le contexte, quelle que soit la force des vents contraires", souligne Jean-Pierre Bidet, toujours dans L'Equipe. Et l'éditorialiste de poursuivre: "ces gars-là, tous ces gars-là, semblent désormais indestructibles quand il leur vient la riche idée de nager l'un pour l'autre". "La force collective française a été impressionnante et le 4×100 m tricolore a été une nouvelle fois impérial en finale des championnats du monde", s'enthousiasme Arnaud Coundry, dans Le Figaro, La France avec Mehdy Metella, Florent Manaudou, Fabien Gilot, Jérémy Stravius, a conservé son titre de championne du monde du relais 4x100 m nage libre messieurs, dimanche à Kazan (Russie), devançant la Russie et l'Italie. La France est invaincue dans cette discipline depuis mai 2012. Elle était alors devenue championne d'Europe, avant d'enchaîner quelques mois plus tard avec le titre olympique. Elle avait ensuite confirmé en devenant championne du monde en 2013, puis en conservant son titre européen en 2014.

