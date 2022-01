Paris (AFP). MH370: aucun nouveaux débris d'avion placé sous scellés

Aucun objet ou nouveau débris susceptible de provenir d'un avion n'a été placé sous scellés dimanche sur l'île de la Réunion, a indiqué à l'AFP une source judiciaire, démentant une précédente information. Vers 12H30, cette source a "démenti tout placement sous scellés d'objet ou de débris susceptibles de provenir d'un avion, dans le cadre de la procédure judiciaire en cours" sur la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Une source proche de l'enquête avait auparavant affirmé que des "débris métalliques" retrouvés sur le littoral de l'île de la Réunion avaient été placés sous scellés, précisant que rien n'indiquait qu'il s'agisse de pièces provenant d'un avion. Quatre jours après la découverte d'un fragment d'aile provenant d'un Boeing 777, qui pourrait provenir de l'avion de la Malaysia Airlines disparu le 8 mars 2014, des promeneurs ont remis dimanche aux forces de l'ordre des débris métalliques trouvés sur le rivage. Un promeneur a ainsi retrouvé un morceau de métal, sorte de poignée recouverte de cuir sur laquelle sont inscrits deux idéogrammes, et a alerté les policiers qui ont remis la pièce à la gendarmerie des transports aériens chargée de l'enquête, a constaté un photographe de l'AFP. Les enquêteurs n'ont fait aucune déclaration sur la provenance et la nature exacte de l'objet. "Il y a une sorte d'esprit +chasse au trésor+ qui est en train de s'installer et on nous appelle pour tout et parfois n'importe quoi", a-t-on toutefois fait valoir de source proche de l'enquête.

