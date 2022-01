Calais (AFP). Eurotunnel: 400 tentatives d'intrusion, trafic suspendu cinq heures

Quelque 400 tentatives d'intrusion de migrants désirant gagner l'Angleterre ont été dénombrées dans la nuit de samedi à dimanche sur le site d'Eurotunnel près de Calais, a rapporté une source policière. Peu avant minuit, "il y a eu une première tentative, les migrants ont réussi à franchir plusieurs barrières et la dernière barrière a été retenue par les forces de l'ordre", a indiqué de son côté une porte-parole d'Eurotunnel à l'AFP. La présence des migrants a nécessité l'interruption du trafic transmanche de 23H30 à 04H30. "Leur nombre a contraint à arrêter le trafic par sécurité pour les clients et pour les migrants", a dit la porte-parole à l'AFP. Selon elle, contrairement aux nuits précédentes, où les migrants procédaient par très petits groupes, "cela donnait l'impression d'être concerté": "Ils n'étaient pas juste un ou deux, où on est en contrôle et suffisamment certain que la personne ne va pas se mettre en danger". Un groupe de migrants a ensuite observé un "sit-in" sur l'une des bretelles d'accès au tunnel, et était selon une source proche du dossier accompagné de deux militants de l'association No Border. Consécutivement aux événements de la nuit, les navettes accusaient un retard d'une demi-heure dimanche matin au terminal d'embarquement anglais de Folkestone (sud-est), tandis qu'aucun temps d'attente n'était constaté du côté français, selon Eurotunnel. Malgré leur aspect concerté, le nombre de tentatives d'intrusion de la nuit était en baisse par rapport à la plupart des nuits précédentes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, par exemple, plus de 1.000 tentatives d'intrusion de migrants avaient été rapportées. Cette importante baisse, déjà observée de vendredi à samedi avec 300 tentatives, pourrait être liée à la diminution du nombre de trains au départ de Coquelles (Pas-de-Calais), les poids lourds qui les empruntent circulant majoritairement en semaine. Le tunnel sous la Manche fait l'objet depuis des semaines de tentatives massives d'intrusion de migrants prêts à tout pour gagner la Grande-Bretagne, qu'ils considèrent comme un "eldorado".

