Saint-André de La Réunion (France) (AFP). Débris d'avion retrouvé à La Réunion: une provenance du vol MH370 pas exclue

Un débris d'avion dont la provenance reste mystérieuse a été retrouvé mercredi sur le littoral de Saint-André de La Réunion (est de l'île), a-t-on appris de source proche des enquêteurs chargés d'en déterminer l'origine. Un expert en sécurité aérienne n'exclut pas qu'il puisse provenir du Boeing 777 de la Malaysia Airlines (vol MH370) porté disparu dans l'océan Indien depuis le 8 mars 2014. Long de deux mètres, le débris, qui semble être un morceau d'aile, a été retrouvé par les salariés d'une association chargée du nettoyage du rivage. "Il était rempli de coquillages, on dirait qu'il est resté longtemps dans l'eau", ont ensuite déclaré des témoins. Confiée à la brigade de la gendarmerie des transports aériens (BGTA), une enquête a été ouverte pour déterminer la provenance du morceau d'avion. Aucune piste n'est privilégiée pour le moment. La gendarmerie recherche notamment des informations (comme le numéro de série) permettant l'identification du débris. L'expert Xavier Tytelman, spécialiste de la sécurité aérienne, fait remarquer sur son compte Twitter, après avoir reçu des photos du média local Imaz Press Réunion, qu'il y a "des similitudes incroyables entre le flaperon d'un #B777 et le débris retrouvé". Sur le blog spécialisé http://blog-peuravion.fr/, M. Tytelman précise qu'une référence est "indiquée sur le débris: BB670". "Ce code ne correspond ni à l?immatriculation d?un avion, ni au numéro de série d?un appareil. Par contre, si ce flaperon appartient bien au MH370, alors il est clair que cette référence permettra de l?identifier rapidement. Dans quelques jours, nous aurons une réponse définitive", ajoute-t-il. Le fait que "l?on retrouve des débris à la Réunion ne signifie pas que le MH370 ait été si loin", souligne-t-il. "En s?abîmant au large de l?Australie, ses débris ont simplement pu être balayés par le courant, et s?échouer à cet endroit au bout d?un an?". Le Boeing 777 de la Malaysia Airlines, parti de Kuala Lumpur pour Pékin, avait disparu une heure après son décollage. Un rapport d'experts indépendants publié le 8 mars, jour du premier anniversaire de la disparition de l'appareil, n'a fourni aucune explication sur la disparition de l'avion et le sort des 239 personnes qui se trouvaient à bord.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire