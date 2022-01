Toulouse (AFP). Une dent humaine de 560.000 ans découverte dans les Pyrénées-Orientales (chercheur)

Des archéologues français ont découvert la semaine dernière à Tautavel (Pyrénées-Orientales) une dent d'un adulte qui vivait il y a 560.000 ans, soit 100.000 ans avant le célèbre Homme de Tautavel, ce qui constitue une "découverte majeure" selon les chercheurs sur place. "Une grosse dent d'adulte - une incisive d'homme ou de femme, on ne peut pas le dire - a été trouvée pendant des fouilles dans un niveau de sol dont on sait qu'ils sont datés entre 580.000 et 550.000 ans, parce qu'on a utilisé de nombreuses méthodes de datation différentes", a expliqué mardi à l'AFP la paléoanthropologue Amélie Viallet, 39 ans. "C'est une découverte majeure parce qu'on a très peu de fossiles humains à cette période-là en Europe", a-t-elle commenté. "C'est une pièce du puzzle qui nous manquait pour contribuer à répondre à la question cruciale: est-ce que l'homme de Néandertal, à 120.000 ans, provient d'une lignée unique?", a ajouté la paléoanthropologue qui travaille au centre de recherches de Tautavel et est également maître de conférence au Muséum naturel d'histoire à Paris. La trouvaille a été faite dans la grotte ou "caune" de l'Arago, près du village de Tautavel, à 34 km au nord-ouest de Perpignan, considérée comme un poste d'observation idéal pour les chasseurs de la Préhistoire. Il s'agit de l'un des plus importants gisements préhistoriques du monde. Sur ce site - fouillé depuis 50 ans par des milliers de bénévoles du monde entier -, plus de 140 restes de squelette de "l'homme de Tautavel", à 450.000 ans, avaient déjà été découverts. Jeudi après-midi, la dent humaine a été découverte par deux jeunes bénévoles français, Camille, adolescente de 16 ans, et Valentin, âgé d'une vingtaine d'années, qui travaillent au pinceau sur un carré de fouilles, a relaté Mme Viallet.

