Toulouse (AFP). Une dent humaine de 560.000 ans découverte dans les Pyrénées-Orientales

Une dent d'un adulte qui vivait il y a 560.000 ans, a été découverte par de jeunes bénévoles à Tautavel (Pyrénées-Orientales), ce qui constitue une "découverte majeure" pouvant contribuer à éclairer l'origine de l'Homme. "Une grosse dent d'adulte - une incisive d'homme ou de femme, on ne peut pas le dire - a été trouvée pendant des fouilles dans un niveau de sol daté entre 580.000 et 550.000 ans, parce qu'on a utilisé de nombreuses méthodes de datation différentes", a expliqué mardi à l'AFP la paléoanthropologue Amélie Viallet, 39 ans. L'incisive date de 560.000 ans, soit 100.000 ans avant le célèbre Homme de Tautavel. "C'est une découverte majeure parce qu'on a très peu de fossiles humains à cette période-là en Europe", a-t-elle commenté. "On avait déjà trouvé l'an dernier, en juin, une dent dans ce même carré qui date de 560.000 ans", rappelle Tony Chevalier, autre paléoanthropologue au Centre de recherches de Tautavel. Mais cette découverte, qui était alors passée inaperçue, n'enlève rien à la trouvaille de la semaine dernière, qui vient au contraire la conforter. "C'est une pièce du puzzle qui nous manquait pour contribuer à répondre à la question cruciale: est-ce que l'Homme de Néandertal, à 120.000 ans, provient d'une lignée unique?", explique Amélie Viallet, qui travaille au Centre de recherches de Tautavel et est également maître de conférence au Muséum naturel d'histoire à Paris. La trouvaille a été faite dans la grotte ou "caune" de l'Arago, près du village de Tautavel, à 34 km au nord-ouest de Perpignan, considérée comme un poste d'observation idéal pour les chasseurs de la Préhistoire. Il s'agit de l'un des plus importants gisements préhistoriques du monde. Sur ce site - fouillé depuis 50 ans par des milliers de bénévoles du monde entier -, 148 restes de squelette de "l'homme de Tautavel", âgé de 450.000 ans, avaient déjà été découverts. Jeudi après-midi, la dent humaine a été découverte par deux jeunes bénévoles français, Camille, adolescente de 16 ans, et Valentin, âgé d'une vingtaine d'années, qui travaillent au pinceau sur un carré de fouilles, a relaté Mme Viallet. - L'espoir d'autres découvertes - Cette dent et celle découverte l'an dernier sont "des éléments extrêmement importants car on se rapproche de l'origine de l'espèce", a déclaré à l'AFP Tony Chevalier. Elles vont "contribuer à éclaircir un peu le débat" qui fait actuellement rage sur l'Homo Heidelbergensis, l'ancêtre de l'Homme de Néandertal, explique cet expert de l'Université de Perpignan. "L'Homo Heidelbergensis est-il simplement européen ou également africain? C'est un débat très important" auquel contribue Tautavel, ajoute-t-il. La dent retrouvée la semaine dernière, qui date de 560.000 ans, "rappelle ce qu'on a déjà sur l'espèce et qui date de 450.000 ans". "Donc, on peut dire que cette espèce se prolonge dans le temps. Si on trouve une mandibule entière, on pourra dire s'il y a eu une évolution ou non", explique-t-il, anticipant d'autres découvertes à venir. Le site de fouilles de Tautavel n'a en effet pas fini de livrer ses secrets. "On a l'espoir de trouver d'autres restes. A Tautavel, on a une présence humaine qui va probablement jusqu'à 690.000 ans, ce qui dépasse l'origine de l'espèce", l'Homo Heidelbergensis remontant entre 600 et 650.000 ans, selon M. Chevalier. L'expert n'a qu'un regret: que la dent retrouvée soit une incisive inférieure. "Ce n'est pas l'élément le plus important. Ce sont des dents très simples et avec peu de caractéristiques. Si nous avions eu une prémolaire ou une molaire, on aurait eu plus d'informations sur l'espèce".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire