Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 25 et 26 juillet

MANCHE



Passez votre week-end à Barneville-Carteret pour y découvrir un nouveau rendez-vous dédié aux sports de glisse et aux cerfs volants avec Tendance Ouest. Découvrez le premier Barneville-Carteret Gliss' Festival. Retrouvez également toute l'équipe de Maunakéa avec des initiations au skimboard et à d'autres disciplines nautiques. Plus d'infos sur Barneville-Carteret



Samedi et dimanche, le moto-club d'Ouville vous invite à son moto-cross près de Coutances. Rendez-vous samedi dès 18h pour un apéro-concert, des démonstrations free-style et un feu d'artifice. Place ensuite à la compétition dimanche dès 8h, avec des animations accessibles à tous en marge des courses. Tout est gratuit.



Dimanche, l'ULM Club de Lessay reçoit le Tour ULM 2015 pour une étape sur l'aérodrome. Plus de 100 machines sont attendues à partir de 15h et des animations sont prévues pour tout public dont des baptêmes. Rendez-vous, ce dimanche, sur l'aérodrome de Lessay.



Les commerçants de l'association Union Cherbourg Commerces vous proposent de vivre cet été un moment de glisse à 8 mètres de haut dont la course dévale sur plus de 45 mètres. Rendez-vous à la plage verte jusqu'au 9 août pour en profiter. C'est tous les jours de 11h à 20h. C'est 5€ les 6 descentes.



Cet été, votre Parc de loisirs le Trésor Normand vous attend à Saint-Lô. C'est un parc d'aventure ludique et pédagogique pour toute la famille avec une véritable chasse au trésor. En ce moment, le parc est ouvert tous les jours de 13h30 à 19h. Rendez-vous, à la Ferme du Bois Jugan à Saint-Lô.



CALVADOS



Samedi, à Villers-sur-Mer, une journée Beach Day est organisée. Une véritable journée pour investir la plage. Au programme : des cours de zumba, du beach volley, du beach soccer et une piste de dancefloor. C'est gratuit et ouvert à tous. Inscriptions sur place. Rendez-vous, ce samedi, sur la plage de Villers-sur-Mer, face au Casino.



Profitez de votre été pour tester les différentes activités du Viaduc de la Souleuvre. Un site familial ou chacun d'entre vous peut vivre de belles sensations. Retrouvez les infos complémentaires sur Viaduc de la Souleuvre et sur la page Facebook d'Aj Hackett Normandie.



ORNE



Vendredi et samedi c'est la 20ème édition du Festival Art Sonic à Briouze avec Tendance Ouest. Retrouvez en concert Two Bunnies in Love, Gomina, Jabberwocky ou encore Shaka Ponk. Rendez-vous dés maintenant sur Festival Art Sonic



Tout ce week-end, c'est la Fête des Potiers à Moulin-la-Marche. C'est la 25ème édition où plus de 50 céramistes professionnels de toutes les régions françaises partageront avec vous leur passion de créer. Rendez-vous, samedi et dimanche, à Moulin-la-Marche de 10h à 19h.



Samedi, le Parc Naturel Régional du Perche organise le Festival Bulles de Mômes. Au programme, des jeux et des concerts gratuits pour les enfants de tout âge. Rendez-vous, ce samedi, à la Maison du Parc dés 14h.



Dimanche, c'est Tracteurs en fête à Gauville. De nombreuses animations sont prévues : moisson, circuits en tracteurs à pédales pour les enfants, parcours d'agilité avec tracteur et remorque, mini-ferme, vide-greniers ou encore la présence d'une fête foraine et bien d'autres choses encore. C'est ce dimanche dans le bourg de Gauville.