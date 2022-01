Libourne (France) (AFP). Eleveurs: Valls salue la levée de barrages dans de nombreuses régions

Manuel Valls a salué jeudi à Libourne (Gironde) la levée de barrages d'éleveurs "dans de nombreuses régions", la marque selon lui du "comportement responsable de chacun", lors d'un déplacement dans le sud-ouest au cours duquel il a signé un contrat de plan entre l'Etat et la région Aquitaine. "Je souhaite que les barrages soient levés, je constate que c'est le cas dans de nombreuses régions, il ne faut pas pénaliser notre économie, ceux qui partent en vacances et le tourisme En même temps, je comprends l'angoisse de ces éleveurs, de ces agriculteurs confrontés à la baisse des prix", a déclaré à la presse le Premier ministre en marge d'un déplacement en Gironde. Le Premier ministre a indiqué que le secrétaire d'Etat (bien secrétaire d'Etat) au Commerce extérieur, Matthias Fekl, allait "réunir l'ensemble des acteurs la semaine prochaine pour mobiliser les filières à l'export". "Je constate aujourd'hui un comportement responsable de chacun", a ajouté M. Valls, assurant que le gouvernement entend "le cri de colère" des éleveurs "depuis des semaines". Manuel Valls s'exprimait devant la presse à l'issue d'un entretien avec quatre représentants de la FDSEA et deux des Jeunes Agriculteurs. Le Premier ministre s'est rendu ensuite à Latresne, à la périphérie de Bordeaux, pour signer un Contrat de Plan Etat Région (CPER) avec l'Aquitaine portant sur 2,8 milliards d'euros d'investissements entre 2015 et 2020, dont 700 millions environ en provenance de l'Etat et 560 millions de la part des collectivités locales. Le CPER vise en particulier à développer les infrastructures ferroviaires, ainsi que l'enseignement et la recherche dans la région. Les derniers CPER à être signés le seront avec la Picardie d'une part, la Champagne-Ardennes d'autre part.

