Lille (AFP). Ferme des 1.000 vaches: dépassement avéré du cheptel autorisé

Un contrôle de la préfecture a confirmé que le nombre de vaches présentes dans la ferme picarde dite des 1.000 vaches dépassait le seuil règlementaire du cheptel autorisé de 500 animaux, a annoncé à l'AFP une source proche du dossier mardi. "Le contrôle a été effectué hier et le dépassement est avéré (), nous avons un nombre très supérieur au nombre normal" de vaches, a indiqué cette même source, précisant que l'exploitation s'exposait à des sanctions administratives avec des amendes et astreintes journalières. Des inspecteurs de la préfecture de la Somme ont procédé lundi à un contrôle de la ferme pour constater la mise en conformité ou non de cet établissement qui, selon un arrêté préfectoral du 1er février 2013, peut exploiter 500 vaches. Un projet d'arrêté sera notifié "d'ici la fin de semaine" à l'exploitant de la ferme qui aura 15 jours pour émettre ses observations. Dès l'émission de l'arrêté, l'exploitation picarde s'exposera à des sanctions administratives, "à savoir une amende maximum de 15.000 euros et/ou une astreinte journalière maximum de 1.500 euros pour l'exploitation (quel que soit le nombre de vaches excédentaires)", avait indiqué la préfecture la semaine dernière. "Ce ne sont pas des sanctions pénales mais des sanctions politiques", s'est défendu auprès de l'AFP Michel Welter, responsable de l'exploitation. S'il prévient qu'il prendra une décision quand il "aura le papier" de la préfecture, il estime toujours être dans son bon droit, affirmant que la préfecture avait autorisé à l'époque la construction de la ferme pour une capacité de 1.000 vaches. "L'agriculture française est aujourd'hui en danger, notamment en raison de ses lourdeurs administratives qui ont fait perdre à la France sa réactivité par rapport à ses voisins", selon lui. Les exploitants de la ferme située à Drucat (Somme) ont été mis en demeure le 3 juillet après qu'un contrôle inopiné demandé par la préfecture, conduit le 9 juin, avait révélé que le nombre de vaches, plafonné par arrêté préfectoral à 500 hors "suites", c'est-à-dire les veaux et génisses qu'elles mettent au monde, s'élevait en réalité à 794.

